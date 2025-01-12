ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınlarda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yetkililer, 153 bin kişinin tahliye edildiğini, 166 bin kişiye de tahliye emri için hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldığını açıkladı.

Yangının hızla yayılmasına neden olan rüzgarların kuvvetlenmesi beklentisi endişelerin artmasına neden oluyor.

Ormanlık alanlarda dört bölgede devam eden yangınlar, yerleşim alanlarında geniş çaplı yıkıma yol açmaya devam ediyor.

Palisades ve Eaton bölgelerindeki iki büyük yangın, kısmen ve parçalı olarak kontrol altına alınsa da halen geniş alanlarda devam ediyor.

Malibu'nun doğusunda da büyük bir alan yangından etkilendi.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınların 12 binden fazla yapıyı yok ettiği belirtildi.

Tahliye edilen bölgelerdeki yağma nedeniyle, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ulusal Muhafızların alevlerden etkilenen yerlerde devriye gezeceği kaydedildi.

Los Angeles Emniyet Müdürü Robert Luna da polisin bu bölgelerde devriye gezdiğini ve buralarda bulunmaması gereken herkesin tutuklanacağını belirtti.

ABD merkezli hava durumu analiz şirketi Accuweather, yangınların mali yükünün 150 milyar dolar olabileceğini tahmin ediyor.

Accuweather'ın baş meteoroloji uzmanı Jonathan Porter, "Bu hızlı yayılan, rüzgarla büyüyen cehennem ABD tarihinin en maliyetli yangın felaketlerinden birini ortaya çıkardı" dedi.

20 Ocak'ta ABD başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump, Joe Biden yönetimini hedef aldı ve "Halen kontrol sıfır. Kimse daha önce bu kadar kötü rakamlar görmedi" dedi.

Biden yönetimi ise yangından dolayı ortaya çıkan maliyetin tamamının hükümet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Beyaz Saray, yangın nedeniyle evlerine dönemeyen kişilerin, öncelikli olarak barınma masraflarını karşılamaya hazırlanıyor.

Kent sakinleri, Los Angeles'taki yerel yetkilileri, hazırlıksız kalınması ve yetersiz müdahale nedeniyle eleştiriyor.

Santa Ana olarak adlandırılan ve hızı 130 kilometreye ulaşan rüzgar, yangının hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oldu.

Bölgede nem oranının düşük olması da yangının büyümesinde etkili oldu. Eyalette gün içi hava sıcaklıkları 20 derece civarında seyrediyor.

Yangınlar nedeniyle okullar kapandı, on binlerce konuta elektrik verilemiyor.

Pazartesi gününe kadar yaklaşık bin okul kapalı kalacak.

Olay yerindeki CBS muhabiri Jonathan Vigliotti, itfaiyecilerin artık yapıları kurtarmaya çalışmadığını, sadece yangının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yangınlarla mücadele için 1.400 itfaiye erinin görevlendirildiği bildiriliyor.