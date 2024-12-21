KKTC Londra Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda (SOAS) dün akşam yapılan panel Young Turkish Cypriots ve SOAS Turkish Society iş birliğinde gerçekleşti.

Cezire Derneği Başkanı Mustafa Kureyşi ve Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) As Başkanı Ersu Ekrem’in konuşmacı olduğu panelde Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de onur konuğu olarak yer aldı.

Cezire Derneği Başkanı Mustafa Kureyşi “Kıbrıs Türkleri” başlıklı konuşmasında Kıbrıs’taki sosyal yaşama ilişkin örneklere ve belgelere yer verdi.

Kureyşi, Kıbrıs’ta Türklerin varlığına ve İslamiyet’in etkilerine ilişkin tarihsel bilgi verdi. BTCA As Başkanı Ersu Ekrem de Kıbrıs Türk mücadele tarihine, özellikle 1960-1974 döneminde yaşananlara değindi.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin de sunumların ardından kısa birer konuşma yaptı.

-Ertaş

Büyükelçi Koray Ertaş, konuşmasında ortak gelecek için adadaki Türk tarihinin anlatılmasının ve öğretilmesinin önemine işaret etti.

Kıbrıs’ta şu anda bir barış ortamı olduğuna dikkat çeken Ertaş, iki tarafın ayrı devlet olarak birbiriyle iş birliği yapabileceğini vurguladı.

-Keskin

Büyükelçi Çimen Keskin ise konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının tarihinin en etkileyici ve ilham verici yönlerinden özgürlük ve varoluş mücadelesi olduğunu vurguladı.

Keskin, bu mücadelenin dirayet, kararlılık, direniş, dayanışma, başarı ve umut hikayesi olduğunu, Anavatan Türkiye'nin de sarsılmaz desteğiyle, tüm zorluklara rağmen, Kıbrıs Türk halkının kendi özgür ve demokratik devletini kurmayı başardığını belirtti.

Keskin, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin asla unutulmaması ve gelecek nesillere ışık tutması gerektiğini vurguladı.

Keskin ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra Temsilcisi olarak, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan İngiltere Kıbrıs Türk toplumunun değerli üyeleriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Çimen Keskin, SOAS’ta gerçekleşen panelin de bu değerli çabaların önemli bir örneği olduğunu söyleyerek, paneli organize edenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.