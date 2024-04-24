Limasol’da devlet ormanında sabah saatlerinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Vasa Cilan köyü tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Rum radyosu ve diğer medya organlarına göre, sabah saat 10.00 sularında başlayan ancak bölgede etkili olan güçlü rüzgar nedeniyle yayılan yangına, havadan; Orman Dairesi’ne, polise ve İngiliz üslerine ait uçak ve helikopterin yanısıra, sürekli takviye edilen yer ekipleriyle karadan müdahale ediliyor.

Rum Tarım ve Çevre Bakanı Maria Panayotu’nun da olay yerine olduğu belirtilirken, yangının devam ettiği bölge yakınında bir taşocağı bulunduğu da kaydedildi.