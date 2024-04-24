Limasol'a bağlı Vasa Cilan köyü yakınlarında bu sabah meydana gelen büyük orman yangınının, bölgedeki taş ocağında patlayıcı kullanımı sırasında çıktığı şüphesiyle idari soruşturma başlatıldı.
Rum radyosuna göre idari soruşturma, yangına insan hatasının sebep olduğu bilgisi üzerine bölgede oluşturulan koordinasyon merkezinde bulunan Tarım Bakan Maria Panayotun'un emriyle başlatıldı.
Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla, erişilmesi zor alana doğru yayılan yangın, halen kontrol altına alınamadı.