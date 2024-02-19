Rum polisinin Limasol’da 25 yaşındaki bir kişiyi, başka kişilere tedarik etmek amacıyla tasarrufunda yasadışı uyuşturucu madde bulundurmaktan tutukladığı belirtildi.

Limasol’a bağlı “Epihosi” bölgesinde dün öğle saatlerinde denetleme yapan Rum polisinin, polisi fark ettiği anda kaçmaya çalışan bir kişiyi yakaladığını yazan Alithia gazetesi, 25 yaşındaki şahsın tasarrufunda içerisinde toplam 26 gram hint keneviri bulunan 33 paket ile içerisinde ne olduğu bilinmeyen bitkisel bir madde bulunan 15 poşet ele geçirdiğini kaydetti.

Haberde şahsın tutuklandığı ve Rum polisinin araştırmalarının sürdüğü kaydedildi.