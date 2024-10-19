Rum polisi İnsan Ticaretiyle Mücadele biriminin, Nijerya bağlantılı bir fuhuş çetesini ortaya çıkardığı, konuyla ilgili iki Nijeryalı kadının tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Limasol’da yaşayan ve Nijerya'daki bir kişinin yönlendirmesiyle çalışan Nijeryalı bir kadının, fuhuş maksatlı Nijerya'dan Güney Kıbrıs’a gidişine yardımcı olduğu başka bir kadını (kurban) Ağustos 2022’den Mayıs 2023’e kadar Limasol’daki evinde “çalıştırdı.”

İnternet sitelerinde reklamını yaptığı kurbanın pasaportuna ve “çalışma” karşılığı aldığı bütün paraya el koyan Nijeryalı kadın, üç ay içerisinde 15 bin euro geri ödeme yapamadığı için tehdit etti ve başka bir Nijeryalı kadına havale etti. İkinci Nijeryalı kadın pazarlayıcısı, kurbanın cep telefonu da dahil bütün varlığına el koydu.

Kurban Mayıs 2023’te Rum polisinden yardım istedi. Kurbanın söylediklerinin doğru olduğunu saptayan İnsan Ticaretiyle Mücadele birimi Nisan tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda insan taciri Nijeryalı kadın 9 Ekim 2024’te tutuklandı ve geçen Cuma günü hakkındaki tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. İkinci Nijeryalı kadını da dün tutuklayan polis, yaptığı arama ve incelemelerde kurbana ait pasaport, nakit para ve internet reklamları gibi kanıtlar ele geçirdi.