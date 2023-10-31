Limasol’da dün sabah işlenen cinayetin gelişmeleri, bugünkü Rum gazetelerinde geniş şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, polisin değerlendirmesine göre 55 yaşındaki Thanasis Kaloyeropulu’nun öldürülmesinin arkasında para ilişkisi ve mafya hesaplaşması bulunduğunu kaydederken, cinayetin önceden planlanarak işlendiğinin ortaya çıktığını yazdı.

Gazete, Kaloyeropulu’nun daha önce de iki farklı cinayet için polise ifade vermeye çağrıldığını belirtti.

Haberde, Kaloyeropulu’yu öldüren kişilerin kullandığı aracın da çalıntı çıktığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.