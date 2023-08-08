Limasol’da yapılan kazı çalışmaları neticesinde Geç Bronz Çağ’a ait antik mezarın bulunduğu belirtildi.

Tatar: “Erenköy’de Kıbrıs Türkü bir destan yazmıştır” Tatar: “Erenköy’de Kıbrıs Türkü bir destan yazmıştır”

Fileleftheros gazetesi, antik mezarın bulunduğu Limasol’daki “Camudas” bölgesinin, arkeolojik açıdan öneme sahip olduğunu da yazdı.