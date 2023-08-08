Limasol’da yapılan kazı çalışmaları neticesinde Geç Bronz Çağ’a ait antik mezarın bulunduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, antik mezarın bulunduğu Limasol’daki “Camudas” bölgesinin, arkeolojik açıdan öneme sahip olduğunu da yazdı.
Limasol’da yapılan kazı çalışmaları neticesinde Geç Bronz Çağ’a ait antik mezarın bulunduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, antik mezarın bulunduğu Limasol’daki “Camudas” bölgesinin, arkeolojik açıdan öneme sahip olduğunu da yazdı.
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