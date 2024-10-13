Limasol'da, tasarrufunda çeşitli türde uyuşturucu madde bulunduran 22 yaşındaki kişi, başkalarına satmak maksadıyla uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Alithia’nın haberine göre Limasol’da polis devriyesi, dün sabah 01.30’da motoru çalışır vaziyette park halinde bulunan bir araçtan şüphelendi.

19 yaşında sürücüsü ve 22 yaşında bir yolcusu bulunan araçta yapılan aramada, 22 yaşındaki yolcunun tasarrufundaki üç naylon poşet içinde 101 tane MDMA Ecstasy türü hap ve karma ağırlığı 9 gram olan metamfetamin kristal maddesi ele geçirildi.

22 yaşındaki kişinin evinde yapılan aramada ise çok sayıdaki naylon poşet içinde küçük porsiyonlara ayrılmış brüt 37 gram ağırlığında kuru Hint keneviri bitkisi, 2 gram kokain ve 2,5 gram metamfetamin maddesi saptandı.

Tasarrufunda uyuşturucu bulunduran kişi tutuklanırken 19 yaşındaki araç sürücüsü, aleyhine hiçbir delil bulunamadığı için serbest bırakıldı.