Lefkoşa, 7 Mayıs 24 (TAK): Limasol limanına 2023 yılında giden ro-ro gemilerinin sayısında, 2017 yılıyla kıyaslandığında önemli artış meydana geldiği belirtildi.
Haberinde Limasol limanındaki çok amaçlı terminalin idaresinin 2017 yılında DP World Limassol şirketine geçtiğini anımsatan Politis gazetesi, şirketin 2023 yılında yaklaşık 60 bin ro-ro gemisine hizmet sağladığını belirtti.
Gazete şirketin 2023 yılında hizmet sağladığı ro-ro gemilerinin sayısında, 2017 yılıyla kıyaslandığında yüzde 75 artış meydana geldiğini ekledi.