Liberya'da 26 Aralık'ta akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısının, 40'a yükseldiği bildirildi.

Liberya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Francis Kateh, basına yaptığı açıklamada, tanker patlamasında ölü sayısının arttığı bilgisini paylaştı.

Kateh, ülkenin Bong bölgesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu, ölenlerin sayısının 40'a çıktığını belirtti.

Patlamada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Kateh, sağlık çalışanlarının evleri dolaşarak yaralıları tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama sonrası büyük panik yaşanması ve bazı kişilerde ağır yanık izlerinin görülmesi dikkati çekmişti.