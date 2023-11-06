LEVENT HIZAL TATAR’A MEYDAN OKUDU !.. ADAY OL DA GÖRELİM …

Facebooktaki Kıbrıs On Air sayfasındaki bir ankete yorum yapan Levent Hızal, CB Ersin TATAR’A hitaben “inşallah aday olur. Bu halk da gereken cevabı verir. Bu sefer o sefer değil… ama aday olabiliyorsa lütfen olsun…” diyerek resmen meydan okudu.

Ersin Tatar’a yakınlığıyla tanınan Levent Hızal Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dönemlerinde terfiler almış son olarak istatistik kurumunda daire başkanıyken görevden alınmıştı. Levent Hızal’ın bu derece yakın olduğu Ersin Tatar ile ilgili bu şekilde yorum yapması siyasi çevrelerde dikkat çekti.

Buarada sözkonusu sayfanın yaptığı ankete göre Ersin Tatar aday olsun mu sorusuna % 38 oranında aday olsun diye destek gelirken %46 hayır olmasın diyerek tepki koydu. %16 lık kesimin ise ilgilenmediğini belirttiği anket sonrası Ersin Tatar’ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.