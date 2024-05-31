Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı “Kıbrıs Rum tarafı Crans Montana’da atılımı yapmaya hazır değildi” açıklamasını “Juncker’in kendi görüşü” olarak yorumladı.

Alithia’nın haberine göre Letimbiotis dün Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlediği gazetecilere yönelik rutin bilgilendirme sırasında Juncker’in ilgili ifadesi sorulduğunda “Sayın Juncker’in kişisel görüşlerini not ediyoruz.” dedi.

Letimbiotis Juncker’in KİPE’ye röportajında, “Kıbrıs sorununun çözüm perspektiflerinin var olduğu ve AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında oynayabileceği rol ile ilgili sözlerine vurgu yapılması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Konstantinos Letimbiotis, Juncker’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu dönemde müzakerelerin koptuğu yerden yeniden başlaması için harcadığı çabaların ve “samimi iradesinin” bilincinde olduğunu da söyledi.