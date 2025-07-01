Mizah dergisi Leman hakkında Muhammed Peygamber'in karikatürüne yer verdiği gerekçesiyle, "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı ve yazı işleri müdürü, müessese müdürü çizer ve karikatürist gözaltına alındı.

Dergiden yapılan açıklamada, "Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz. Zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur" denildi.

Karikatürün sosyal medyada tepki görmesinin ardından dergi binasının önünde toplanan çok sayıda kişinin "Yaşasın şeriat" sloganları attığı, namaz kıldığı, tekbir getirdiği görüntüler paylaşıldı.

İstanbul Başsavcılığı derginin bu sayısının toplatılması kararı alındığını açıkladı ve Leman'ın sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

TC Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman dergisi hakkında dini değerleri alenen aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir" ifadeleri yer aldı.