Lefkoşa’nın Rum kesiminde 68 yaşındaki bir kişi kaçak sigara ve tütün ürünü ile ilaç bulundurmaktan tutuklandı.

Alithia gazetesi, ihbar üzerine dün sabah Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir binada mahkeme emri ile yapılan aramada sigara, tütün ürünü ve ilaç bulunduğunu, operasyon sırasında binadan koli içerisinde tütün ürünü taşıdığı saptanan 68 yaşındaki bir erkek şahsın tutuklandığını yazdı.

Habere göre binada yapılan aramada ele geçirilen 730 bin dal sigara, 153 bin 400 dal elektronik sigara, 124 bin 635 gram tütüne Rum gümrüğü tarafından el konuldu.

Başlıkta ilaçtan da söz edilmesine rağmen haber içerisinde ele geçirilen ilaçlar hakkında bilgiye yer verilmedi.