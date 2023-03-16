Lefkoşa’da bugün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında aracın çarpması sonucu iki yaya yaralandı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında, Uğur Zeytin, (E-38) yönetimindeki CH 878 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerindeki yaya geçinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Ayça Bahşiş’e (K-16) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ayça Bahşiş’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

-23 yaşındaki Arda Güleç yaralandı

Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bugün saat 13.00 sıralarında, Hatice Kartal (K-45), yönetimindeki KU 645 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Arda Güleç’e (E-23) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Arda Güleç’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.