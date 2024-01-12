Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan 24 yaşındaki Eyüp Üzüm ile 16 yaşındaki B.D. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı. Polis, 8 Ocak 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sülkem Simit Evine pencereden girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların içeriye girdikten sonra yazar kasada bulunan 12 bin TL’yi, 5 bin TL değerindeki kamera kayıt cihazını 2 bin TL zarara uğratarak, çaldıklarını açıkladı. Polis memuru, zanlıların incelenen kamera görüntüleri sayesinde 9 Ocak 2024 tarihinde tespit edilerek, yakalandığını belirtti. Polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, B.D.’nin ikamet izinsiz olduğunu, Eyüp Üzüm’ün ise benzer ve başka suçlardan askıda davası ve sabıkaları olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.