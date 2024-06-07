Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Zimbabwe uyruklu öğrenci Philip Tafazwa Kadyaridzire, Kamerunlu Carila Magha Penn bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Libya uyruklu öğrenci Amethyst Blessedfavor Mahmie’nin suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, zanlıların “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi. Polis,4 Haziran 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde, Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da, Küçük Kaymak Bölgesi'nde, ZPY 797 plakalı araç içerisinde şüpheli halde tespit edilen zanlı Philip Tafazwa Kadyaridzire’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıdan yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu maddeyi, Küçük Kaymaklı, İsmail Beyoğlu Caddesi’nde bulunan bir apartmanda sakin Carila Magha Penn’den aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Penn’in evinde yapılan aramada 20 paket halinde satışa hazır 14 gram, evin yatak odasında ise 54 gram toplam 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, sorgulanan Penn’in uyuşturucu maddeyi 3 Haziran’da whatsaap üzerinden iletişim kurduğu bir şahıstan 4 bin 500 Nijerya Narya’sı vererek 84 gram aldığını, 9 paketini paket başı 100 euroya başka şahıslara verdiğini söylediğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini kaydeden polis, analiz sonucunun beklendiğini kaydetti. Polis memuru, Penn’in uyuşturucu verdiği şahısların arandığını, kamera görüntülerini inceleyeceklerini ifade ederek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.