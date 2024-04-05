Yunus Emre Alır ile Hayrullah Alır'a uyuşturucudan tutukluluk!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Yunus Emre Alır ile Hayrullah Alır bugün mahkemeye çıkarıldı. Narkotik Şubede görevli polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Nisan 2024 tarihinde zanlıların Lefkoşa Hamitköy’deki evlerinde uyuşturucu satışı yaptıklarına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, söz konusu adrese gittiklerini, zanlıların evde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada Hayrullah Alır’ın bel çantasında bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlı Yunus Emre Alır’ın üzerinde ise 14 ayrı pakete sarılı 15 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 30 Mart 2024 tarihinde aranan bir şahıstan 15 gram olarak 10 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre zarfından ele geçirilen uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini, sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, 3 günlük sürede 11 kişinin sorgulandığını, 3 kişiden ifade temin edildiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları ve parmak izi inceleme sonuçları olduğunu ve aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.