(Kamalı Haber)-Lefkoşa'da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Alshaik Zain Elabdin ve Yousef Naser mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 19.07.2025 tarihinde saat 18.30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da, Mustafa Ruso Caddesi üzerinde şüpheli görülen Mosab Mohamedaltom Alshaik Zain Elabdin’in kullanımındaki ZZH 507 plakalı kiralık araçta yapılan aramada satışa hazır 9 paket halinde 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, iki ayrı evi olan zanlının Girne'deki evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını açıkladı. Polis, zanlının Lefkoşadaki evinde ise 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 5 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 20 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan beyaz renk toz madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 15.500 TL ve 220 Stg. nakit paralar bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri 50 gram olarak,zanlı Naser'den aldığını bir kısmını Naser'in yönlendirmesi ile sattığını söylediğini aktardı. Polis, Naser'in iskele'de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderilecegini belirtti. Polis, aranan şahıslar olduğunu da belirterek 3 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.