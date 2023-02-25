Lefkoşa’daki trafik kazasında 68 yaşındaki yaya yaralandı.
Polis Basın Bültenine göre, dün, Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde, Fediye Pehlivan (K-39) yönetimindeki GV 212 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Şenel Ünaylıer’e (K-68) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Şenel Ünaylıer, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından “burun kemiğinde kırık” teşhisiyle Kulak Burun Boğaz Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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