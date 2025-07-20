Ocak-Temmuz 2025 ayları arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.A.Y.(E-55)’nin, konu şirketin alacakları için 3 adet makbuz karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 7.000 ABD doları nakit parayı, işyerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.