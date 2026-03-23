(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “polisi darp, görevinden men, uygunsuz hal ve tavır, rahatsızlık verme” suçlarından tutuklanan 28 yaşındaki Define Duru Arı mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 23.03.2026 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ledra Palace Kara Kapsında zanlının Güney Kıbrıs’a geçmek istediğini, geçemeyeceği söylenmesi üzerine sinirlenip orada görevli polis memuru A.A.’ya hitaben “durduramazsınız, bana böyle davranamazsınız" diyerek yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yapıp ellerini gelişi güzel sağa sola sallamak sureti ile uygunsuz tavır harekette bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının kendisini tutuklanmaya çalışan A.A.’ya sağ ve sol ayağına tekme vurup tutuklanmasını engellemek sureti ile Polis darp ve görevinden men ettiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, muhaceretten yapılan soruşturmada zanlının 11.03.2026 tarihinde KKTC'ye 30 gün Turist vizesi ile geldiğinin belirlendiğini kaydetti. Zanlının KKTC'de başka hiçbir akrabası ve bağı olmadığını, serbest kalması halinde kaçma olasılığı olduğunu belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.