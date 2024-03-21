Lefkoşa’da bugün Altuğ Refikoğulları yönetimindeki TNP 675 plakalı otobüsün motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre, yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu otobüsün iç ve tavan döşemesi ile koltukları, yanarak, ön, arka ve yan camları ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü.

Soruşturma sürüyor.