Dün Haspolat ve Hamitköy’de yaşanan iş kazalarında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün Haspolat’ta bir hazır beton şirketinde çalışan Mahir Gülmez (E-50), beton pompa borusunun elinden kayıp sağ elinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Gülmez, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ elindeki üç parmağında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Hamitköy’de dün saat 10.30 sıralarında ise Mehmet Metin Gürel (E-62), yardım etmek maksadıyla bulunduğu işyerinde bahçe traktörünün lastiğine hava koyduğu sırada fazla basınçtan dolayı lastiğin patlayıp, jantının sol ayağına çarpması sonucu yaralandı. Gürel, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.