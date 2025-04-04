Lefkoşa’da A.K.B.’nin (E-24) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 24 adet 9 mm çapında canlı mermi bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, adı geçen kişinin tutuklandığı belirtildi.

-Zeynel Gül’ün otopsi sonucu açıklandı

Gazimağusa, Suvariler Sokak’ta bulunduğu sırada 2 Nisan 2025 tarihinde aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde vefat eden Zeynel Gül’ün (E-59), yapılan otopsi sonucunda “aterosklerotik ve hipetrofik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği"nden öldüğü tespit edildi.

Polisin her iki konudaki soruşturması sürüyor.