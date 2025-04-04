Lefkoşa’da A.K.B.’nin (E-24) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 24 adet 9 mm çapında canlı mermi bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, adı geçen kişinin tutuklandığı belirtildi.

-Zeynel Gül’ün otopsi sonucu açıklandı

Gazimağusa, Suvariler Sokak’ta bulunduğu sırada 2 Nisan 2025 tarihinde aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde vefat eden Zeynel Gül’ün (E-59), yapılan otopsi sonucunda “aterosklerotik ve hipetrofik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği"nden öldüğü tespit edildi.

CTP, 29’uncu kurultayını Pazar günü yapıyor….Tek aday Erhürman CTP, 29’uncu kurultayını Pazar günü yapıyor….Tek aday Erhürman

Polisin her iki konudaki soruşturması sürüyor.