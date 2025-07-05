(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Şehit Mustafa sokak üzerinde faaliyet gösteren PC Case isimli işyerinin önündeki masa üzerinde F.A isimli şahıs tarafından bırakılan çantayı çaldığı tespit edilen zanlı Diyaeldein Mahdi Suliman Mahmoud tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Sinanoğlu, huzurda bulunan zanlı Diyaeldein Mahdi Suliman Mahmoud’un 26 Haziran 2025 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa'da Şehit Mustafa sokak üzerinde faaliyet gösteren PC Case isimli işyerinin önündeki masa üzerine Lefkoşa'da sakin F.A tarafından bırakılan siyah renk Nike marka bel çantası içerisindeki siyah renk para cüzdanı içerisinden 550 Stg nakit paraları alarak sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda 550 stg nakit paranın bulunduğunu ve emare alındığını söyledi. Polis zanlının yapmış olduğu beyanlar olduğunu bu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.