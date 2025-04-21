(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve sirkat suçlarından tutuklanan Sou Hone Touda ile Abdel Hamid Ziani yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı. Polis ,16 Nisan 2025 tarihinde saat 04:20’de Lefkoşa’da sakin Ali İhsan Muhammed’in ikametgahına pencereden girildiğini ve salonda sehpa üzerindeki Dell marka 15.000 TL değerindeki laptop ile yatak odasındaki gardırop içinde muhafaza edilen 350 Euro paranın sirkat edildiğini belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, aynı gün söz konusu eve giren şahsın Sou Hone Touda olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Polis, Sou Hone Touda'nın üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonun cebinde 5 gram ağırlığında hin keneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının sırt çantasında yapılan arama ise çalınan laptop ile şarj yerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde zanlı Ziani'nin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 4 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlı Touda’nın pencereden eve girdiğini, kapıyı açıp Ziani’yi içeri aldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlı Ziani ile ilgili kısmının tamamlandığını, zanlının Fas uyruklu olup ülkede öğrenci statülüsünde bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis, zanlı Todua’nın üzerinde bulunan uyuşturucunun analize gönderildiğini, analiz sonucunun çıkmadığını, ayrıca maddeyi kimden temin ettiğini araştırılacağını belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı Touda’nın 4 gün daha tutuklu kalmasına, Ziani’nin 65 bin TL nakit teminat yatırmasına, 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.