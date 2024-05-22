Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük ve polis ekipleri çok sayıda gümrüksüz mala el koydu. Operasyon sonucunda 414 adet ithali ve satışı yasak puf, 44 paket gümrüksüz sigara ele geçirildi. Bu malzemelere el konulmasının ardından, sorumlulara toplam 129.750 TL ceza kesildi.

Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ve Gümrük Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Lefkoşa’da yapılan son operasyonda, çok sayıda ithali yasak olan kanunsuz elektronik nargile de bulundu. Olayla ilgili şüpheliler tutuklanarak, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.