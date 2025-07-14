13.07.2025 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kuyumcular Sokak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.A.(E-22), A.T.(E-21), M.T.(E-24), N.T.(E-18) ve H.A.A.(E-20) bir taraf olup, diğer taraf olan O.K.(E-44), S.K.(E-21), A.H.(E-22), C.H.(E-26), C.A.(E-39) ve A.N.(E-32) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermişlerdir.

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Kavga esnasında H.A.A.’nın, karşı taraf olan O.K.’nin sağ göz altı kemiği ve S.K. (E-21)’nin ise burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. H.A.A. tutuklanmış olup, diğer tüm şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.