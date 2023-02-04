Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki iki araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Caddesi üzerinde saat 15.15 sıralarında Sedat Demirok (E-33), yönetimindeki RR 391 plakalı araç ile Citröen trafik ışıklarından, Başbakanlık trafik ışıklarına doğru dikkatsizce seyrettiği sırada GS Store isimli mağaza önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda park halinde bulunan JH 924 plakalı araca ardından da GS 002 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan JH 924 plakalı araç, bir iş yeri önündeki dört adet ahşap çiçekliğe vurarak, hasara uğrattı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.