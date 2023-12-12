Lefkoşa’da dün, aralarında yaşanan tartışma sonucu D.A.S.(E-45), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile, Ş.R’nin (E-50) başına vurarak ciddi şekilde darp etti. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada D.A.S’ın tutuklandığı bildirildi.