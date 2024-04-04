Lefkoşa Kermiya bölgesinde dün gece alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazası herhangi bir can kaybı yaşanmadan atlatıldı.

Polisin açıklamasına göre, Selda Mullahasan (K-37), 183 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu 22.00 sıralarında yönetimindeki NJ 201 plakalı salon araçla seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan MR 636 plakalı araca çarptı. Kontrolsüzce yol içerisinde savrulduktan sonra tavanı üzerine devrildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki araç ise park halinde bulunan RT 299 plakalı bir diğer araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mullahasan, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.