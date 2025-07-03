20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tören provası kapsamında Lefkoşa’da Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol güzergahı pazar günü trafiğe kapatılacak.

Belirtilen güzergâh, saat 07.00’den tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, sürücülerin trafik akışına engel olmamak için belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca, tören provası süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Lefkoşa şehir içinden gelip Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşımın Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağından kontrollü olarak sağlanacağı kaydedilen açıklamada, kullanılabilecek diğer güzergahlar ise şöyle açıklandı:

“Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı’ndan,

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıkları Kavşağı’ndan sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden,

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları Kavşağı’ndan, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak."

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler Boğazköy-Dikmen yolundan Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler ise Gönyeli Çemberinden, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanabilecek.