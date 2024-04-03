Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde Türk ve Yunan ilişkileri konulu bir konferans yapıldı.

Enstitüden verilen bilgiye göre Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı tarafından verilen konferansta “tarihî süreç içerisinde Türk-Yunan ilişkileri ele alındı.

Konferansa, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yanı sıra bazı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakçı, “Yunan Algısındaki Türk İmgesi Üzerine Çözümlemeler”; Halaçoğlu ise “Yabancıların Gözüyle Mora Soykırımı” konularındaki bilgilerini dinleyicilerle paylaştı.

Konferans, Töre’nin konuşmacılara hediyelerini takdim etmesiyle tamamlandı.