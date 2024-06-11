Başkent Lefkoşa ve Girne’de alkollü içki tesiri altında olan araç sürücülerinin karıştığı iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Bir araç sürücüsünün omzunda kırık teşhis edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’daki kaza, dün, saat 23.30 sıralarında, Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi.

Emre Uysal (E-37) 196 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KRW 765 plakalı salon araç ile kuzeye doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Bankası önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında park halinde bulunan VM 877 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle geriye doğru savrulan VM 877 plakalı araç, yine arkasında park halinde bulunan VZ 086 plakalı salon aracın ön kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Emre Uysal tutuklandı.

-Girne’de kaza… Park halindeki kamyona çarpan alkollü sürücünün omzu kırıldı

Girne’deki kaza ise, sabah saat 02.30 sıralarında, Girne’de Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Doğa Nilüfer Dörtcan (K-23) 261 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MH 519 plakalı araç ile güneye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun batı kısmında park halinde bulunan TRV 110 plakalı kamyon aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Dörtcan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, sağ omzunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasının ardından aleyhinde yasal işlem başlatıldı.