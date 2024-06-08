Türkmenköy-İnönü köyleri arasında bügün çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa tamamen yandı.
Polisten verilen bilgiye göre, sabah 6.45’te çıkan yangın, elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldi.
-Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde araç yangını
Öte yandan bugün 09.40’da Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi girişinde Ahmet Özkaplan’ın kullanımındaki JC058 plakalı araçta seyir halindeyken yangın çıktı.
Aracın motor bölümünden sızan yağın sıcak aksamlara temas etmesi sonucu çıkan yangında, aracın elektrik ve plastik aksamları yandı.