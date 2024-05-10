Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında kalan yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak

Motosiklet drag yarışı nedeniyle Lefkoşa-Güzelyurt Ana yolu’nun Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında kalan yol güzergahı, pazar günü çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Drag yarışı, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 12 Mayıs Pazar günü, 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Polis, yaptığı açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt Ana yolu’nun Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasında kalan yol güzergahının, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinden sağlanacak.

Motosiklet Drag yarışı süresince bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, kendileri ve yarışmacıların can, mal güvenlikleri açısından yavaş, dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.