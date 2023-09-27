UBP Grup Başkanvekili Savaşan İlaç Yolsuzluğu Soruşturması Konusunda Değerlendirmede Bulundu: UBP Grup Başkanvekili Savaşan İlaç Yolsuzluğu Soruşturması Konusunda Değerlendirmede Bulundu:

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde ve Gönyeli civarında oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

Polis, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.