Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde ve Gönyeli civarında oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.
Polis, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde ve Gönyeli civarında oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.
Polis, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
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