Lefkoşa - Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında 65 yaşındaki Tatiana Pak hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Eilin Umurzakova (K-22), yönetimindeki NH 383 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos Mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tatiana Pak (K-65), Emirkan Özkan (E-10) ve Alpaslan Özkan (E-5) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Tatiana Pak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.