Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan olmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Lefkoşa-Girne anayolunda trafik kazası…
Lefkoşa - Girne Anayolunun 10-11 km'leri arasında Boğazköy mevkiinde bu sabah saat 10.00 sıralarında Suphi Kılıç (E-32), yönetimindeki LF 007 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı.
Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan olmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Yorumlar
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı