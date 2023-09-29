Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sanal anjiyo çekimlerine başlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaretinde yaptığı yazılı açıklamada, hastaneye alınan en son teknolojiye sahip tomografi cihazı ile sanal anjiyo çekimlerinin başladığını açıkladı.

Hastane yönetimi ve Bakanlığın işbirliğinde, TC’den gelen ekipler tarafından eğitimler de verildiğine işaret eden Dinçyürek, kalp ve damar hastalıklarının tetkikinde büyük rol oynayan bu cihazın devreye girmesiyle daha önce sevki yapılan birçok hastanın da artık sevk edilmeyeceğini belirtti

Emek veren Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, uygulamayı yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Adıgüzel ve tüm ekibine çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Dinçyürek ziyaretinde Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve bazı hastane yetkilileriyle de görüş alışverişinde buludu.