(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2024-2025 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyeti huzurundaki kapanış oturumunda Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, Güzelyurt Polis Müdürlüğü adına Polis Müdür Muavini Osman Kayabaşı, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi Müfettiş Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde Başsavcıyı temsilen bulunan Savcı heyetini oluşturan Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Savcı Hasan Boşnak ve Savcı İbrahim Ruso hazır bulundu. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, 2023-2024 adli yılda 259, 2024-2025 adli yılda ise 331 dosya olmak üzere 2 yılda 590 dosyanın sonuçlandırıldığını belirtti. İldeniz, bu 590 dosyanın 463’ünün Lefkoşa Kaza Mahkemesi, 104’ünün Güzelyurt Kaza Mahkemesi, 23 dosyanın ise Lefke Kaza Mahkemesinden ağır cezaya havale edilen dosyalar olduğunu belirtti. İldeniz, “59 dosyanın yeni adli yıla kaldığını ifade ederek, ayrıca dosyası tazmin edilen ve ağır cezaya havale edilmeyi bekleyen 374 ağır ceza dosyası olduğunu açıkladı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in ardından Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, mahkemeye bilgileri aktardı. Efendi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında 18.09.2023-27.06.2025 tarihleri arasında 17 bin 85 kaza meydana geldiğini, bunun 17’sinin ölümle, 436’sının yaralanmayla sonuçlandığını belirtti. Efendi, kazaların yıllara göre dağılımını da söyledi. Efendi, 2023’te 3, 2024’te 10 ve 2025’te 4 ölümlü kaza yaşandığını ifade etti.

Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi şunları söyledi:

“Bunların yanında 18.09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde 312 kişisi alkollü araç kullanma suçundan olmak üzere toplam 9943 kişi muhtelif trafik suçlarından rapor edilmişken, 2024 yılında 686 kişisi alkollü araç kullanma suçundan olmak üzere toplam 39900 kişi muhtelif trafik suçlarından rapor edilmiştir. 2025 yılında ise 180 kişi alkollü araç kullanma suçundan olmak üzere toplam 17330 kişi muhtelif trafik suçlarından rapor edildi. Yani toplamda 18.09.2023-27.06.2025 tarihleri arasında trafik suçu işlediği tespit edilen 67173 kişi rapor edildi. 67173 kişiden 1179’i alkollü araç kullanma suçunu işledi.”

Efendi, Lefkoşa’da işlenen suçlarla ilgili cezaevine gönderilen hükümsüz tutuklularla ilgili de bilgi verdi. Efendi şunları söyledi: Lefkoşa Merkezi Cezaevinde müdürlüğümüzün 114 hükümsüz tutuklu bulunmaktadır. 114 kişiden 6’ı Vahim Zarar 1 kişi, Ağır Yaralama 2 kişi, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu 37 kişi, Sirkat 4 kişi, Katillik 8 kişi, Ev/dükkan Açma 11 kişi, Çocuğun Cinsel İstismarı 1 kişi, Cinsel Tecavüz 2 kişi, Cinsel Saldırı 1 kişi, Evrak Sahteleme 4 kişi, Mahkeme Emrine Riayetsizlik 1 kişi, Suç Gelirlerini Aklama 1 kişi, Dolandırıcılık 1 kişi, Ateşli Silah Yasası 2 kişi, Patlayıcı Madde Yasası 1 kişi, Başkasının Kimliğine Bürünme 2 kişi, özel hayatın Gizliliğini ihlal 1 kişi olup geriye kalan 28 hükümsüz tutuklu da teminatlı olarak cezaevinde bulunmaktadır.

Lefkoşa’ya bağlı 3 karakolun hücresinde tutuklu olan kişi sayısıyla ilgili de bilgi aktaran Efendi, “Lefkoşa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu hücrelerinde şu an itibarı ile tutuklu sayısı 9, Demirhan Karakol Amirliği hücrelerinde 4 ve Gönyeli Karakol Amirliği hücrelerinde 1 kişi olmak üzere toplamda 14 tutuklu bulunmaktadır”dedi.

Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, acıkmalarına şöyle devam etti: “Lefkoşa Kaza sınırları içerisinde 18.09.2023 - 31.12.2024 tarihleri arasında 19575 Trafik, 1686 Cürüm, 1429 Kabahat dosyası tanzim edildi. . 01.01.2025 - 27.06.2025 tarihleri arasında ise 2477 adet Trafik, 475 adet Cürüm ve 317 adet Kabahat dosyası tanzim edildi. 8.09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Ev Açma suçundan dolayı 9 dosya tanzim edilmişken, 2024 yılında 76 dosya ve 2025 yılında ise 8 dosya tanzim edildi. 18.09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Sirkat suçundan dolayı 39 dosya tanzim edilmişken, 2024 yılında 171 dosya ve 2025 yılında ise 85 dosya tanzim edildi. 18.09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçundan 32 dosya tanzim edilmişken, 2024 yılında 149 dosya ve 2025 yılında ise 70 dosya tanzim edildi. .09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Cinsel Nitelikli suçlarla ilgili 10 dosya tanzim edilmişken, 2024 yılında 36 dosya, 2025 yılında ise 13 dosya tanzim edildi. Kadına karşı şiddet şubesi tarafından ise 18.09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında muhtelif suçlardan 47 dosya tanzim edilmişken ifade vermeyi reddetmeleri sebebi ile 65 kayıt tutuldu. 2024 yılında 122 dosya tanzim edilmişken ifade vermeyi reddetmeleri sebebi ile 206 kayıt tutuldu ve 2025 yılında ise 62 dosya tanzim edilmişken ifade vermeyi reddetmeleri sebebi ile 102 kayıt tutuldu.” Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, Lefkoşa’da 42 ayrı yerleşim yeri olduğunu, 2011 yılında nüfusun 98 bin 739 olarak açıklandığını, ancak gününüzde daha fazla olduğunu, Ercan, 3 sınır kapısı ve üniversitelerden dolayı mesai saatleri içerisinde nüfusun arttığını söyledi. Efendi, Lefkoşa bölgesinde teşkilata bağlı 784 personel olduğunu, bunlardan 543’nün polis, diğerlerinin de itfaiye ve sivil hizmet görevlilerinden oluştuğunu açıkladı.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı

Güzelyurt Polis Müdürlüğü adına Polis Müdür Muavini Osman Kayabaşı bilgileri aktardı.

Kayabaşı, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde; 18 Eylül 2023 tarihinden 30 Haziran 2025 tarihine kadar 504 adet Cürüm Dosyası tanzim edildiğini belirterek, şunları aktardı:

Bu 504 adet dosyanın 464 adedi mahkemeye sevk edilmiş olup 40 adedinin soruşturması devam etmektedir. Yine ayni tarihler arasında 525 adet kabahat dosyası tanzim edilmiştir. Bu dosyaların 497 adedi mahkemeye sevk edilmiş olup 28 adedinin soruşturması devam etmektedir.

Yine ayni tarihler arasında 8902 adet trafik dosyası tanzim edilmiş ve 8840 adedi mahkemeye sevk edilmiştir. Yine ayni tarihler arasında 356 adet emare kaydedilmiştir. Yine ayni tarihler arasında çeşitli suçlardan 1135 kişi tutuklanmıştır. Şu anda hücrelerimizde çeşitli suçlardan 6 tutuklu bulunmaktadır. 27 Haziran 2025 tarihi itibarı ile merkezi cezaevinde 9 hükümsüz tutuklu bulunmaktadır. 9 hükümsüz tutuklunun meselesi ise Güzelyurt Kaza Mahkemesi yetkisine girmekte olup aleyhlerine dava dosyalanmıştır. Müdürlüğümüze bağlı Adliye Şubesi tarafından 18 Eylül 2023-30 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 1277 adet ceza mazbatası Mukayyitlikten alınmış olup, bu mazbataların 1246 adeti icra veya iade edilmiş, 1801 adet hukuk mazbatası alınmış olup, 1284 adeti icra veya iade edilmiştir. Ayni dönem içinde 3789 adet celpname alınmış olup, 3234 adeti tebliğ veya iade edilmiştir. Toplam 553 adet derdest müzekkeresinin 405 adeti icra veya iade edilmiştir. Müdürlüğümüze bağlı Adliye Şubesi tarafından 18 Eylül 2023-27 Haziran 2025 tarihleri arasında 1172 adet dosyaya ithamname hazırlanarak Güzelyurt Hukuk Dairesine gönderilmiştir.

Lefkoşa Merkezi Cezaevi

Lefkoşa Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ise Cezaevinde şu an itibarı ile Lefkoşa Ağır Ceza ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinden 195 hükümlü bulunduğunu söyledi. Erdoğan, 195 kişin suçlarının dağılımını da açıkladı.

“Erdoğan şu bilgileri verdi: Adam Öldürme:6, Adam Öldürmeye Teşebbüs :3, Ağır Yaralama:10 Tahamüden Adam Öldürme: 16, Ölüme Sebep Olma: 5, Cinsel Suç :26, Bina Açma Sirkat Soygun 25, İzinsiz Ateşli Silah :6, Uyuşturucu: 67, Vahim Zarar Ciddi Darp: 7, Şiddet Tehditi: 1, İnsan Kaçakçılığı: 3, Limitten Fazla Para Bulundurma: 2, Özel hayat Gizliliği İhlali: 1 Rahatsızlık: 2, Sahte Evrak: 8, Suç Gelirlerini Aklama: 3, Trafik Kazası: 1, Vesayetten Kaçırma: 1, Yaralama: 1, Vasal Yükümlülükten Firar: 1” Lefkoşa Merkezi Cezaevinde şu an itibarı ile Lefkoşa Ağır Ceza ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinden yargılanmayı bekleyen 86 hükümsüz tutuklu bulunduğunu belirterek, suçlarını dağılımı açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: “Adam Öldürme: 3, Ağır Yaralama: 2, Cinsel Suç: 4, Bina Açma Sirkat Soygun 11, İzinsiz Ateşli Silah :4, Uyuşturucu: 46, Vahim Zarar Ciddi Darp: 1, Katle Teşebbüs: 1, KKTC ye İzinsiz Giriş: 1, Suç Gelirini Aklama 1, Tahamüden Adam Öldürme: 2,Sahte Evrak: 5, Polisi Darp: 1, Özel Hayatın Gizliliği: 1, Başkasının Kimliğine Bürünme: 2, Dolandırıcılık: 1” Cezaevinde bulunan 776 kişiden 453’ünün hükümlü olduğunu ifade eden Erdoğan, hükümlülerin 28’inin kadın, 425’inin erkek olduğunu söyledi. Erdoğan, cezaevindeki 323 hükümsüzden 19’unun kadın, 304’ünün ise erkek olduğunu belirtti. Erdoğan cezaevindeki hükümlü ve hükümsüz tutukluların yaşlarını da açıkladı ve şunları söyledi:

17-18 yaş arası 7, 19-21 yaş arası 59, 22-25 yaş arası 126, 26-50 yaş arası 505, 50 yaş ve üzeri ise 79 kişi vardır. Çocuk cezaevi personel eksikliği nedeni ile kapalıdır. Açık cezaevi yasası olmadığı için kapalıdır.”

Denetimli Serbestlik Kurulu

Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Mustafa Hidayet ise 18 Eylül 2023-30 Haziran 2025 tarihleri arasında 42 kişinin denetimli serbestlikten yaralandığını, 36 kişiyle ilgili sürecin ise sürdüğünü söyledi.

Mahkeme Başkanı Cemaller

Mahkeme Başkanı Cemaller ise bu yıl 331 dosyanın tamamlandığını, bu dosyaların 147’sinin uyuşturucu suçlarından oluştuğunu belirtti. Başkan, Lefkoşa Ağır Ceza gündemine gelecek olan 5 cinayet davası olduğunu da söyledi. Başkan, rakamlara bakıldığında suçlarda ciddi artış olduğunun görüldüğünü belirtti. Ülkeye öğrenci olarak gelip kaçak duruma düşenlerin suçlara katılım oranının yüksek olduğunu kaydeden Başkan, “suçla mücadele sadece mahkemelere, savcılığa, polise yüklenemez. Topyekûn bir mücadele gerekiyor”dedi. Başkan, çocukların güvende büyümesi ve ülkenin huzuru için önlem alınması gerektiğini belirtti. Başkan, polis sayısının artırılması gerektiğini ifade etti. Cemaller, ayrıca 2 dönem boyunca birlikte görev yaptığı yargıçlara, savcılara, mahkeme personeline ve polise teşekkür ederek, 2024-2025 adli yılını kapattı.