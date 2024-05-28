Lefke'nin Efsanevi Kalecisi Mazlum Mercan Anısına Ağaç Dikme Etkinliği Lefke’nin değerli yöneticisi, eğitimcisi ve Kıbrıs Türk futbolunun efsanevi kalecisi Mazlum Mercan, vefatının 2. yılında anıldı. Lefke’de Aplıç yolu üzerinde Mercan anısına oluşturulan "Anı Ormanı"nda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Mazlum Mercan’ın hatırasına ağaç dikti.

Etkinlikte bir araya gelen Mercan’ın ailesi, eski öğrencileri, takım arkadaşları ve sevenleri, onun Lefke TSK ve Kıbrıs Türk futboluna yaptığı katkıları ve bıraktığı mirası saygıyla andı. Mazlum Mercan, sadece futbolculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda eğitimci olarak da bölgeye büyük değer katmış bir isimdi. Anı Ormanı’nda gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, Mazlum Mercan’ın Lefke’de bıraktığı izlerin ne kadar derin ve kalıcı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Katılımcılar, diktikleri ağaçlarla Mercan’ın anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirttiler.

Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz.