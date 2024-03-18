LEFKE’DEKİ FELAKETİN SORUMLUSU KİM !… CEM PİŞMİŞ VE HÜSEYİN TÜFEKÇİ LAĞIM SKANDALININ NERESİNDE !

Lefke Avrupa Üniversitesi içerisinde TÜFEKÇİ LTD tarafından işletildiği iddia edilen Prime Park Öğrenci Yurdundan kaynaklı lağım borularının patlamasıyla yaşanan çevre felaketi gözleri bu işletmenin esrarengiz durumuna çevirdi.

Sözkonusu öğrenci yurdunun aslında Tüfekçi Ltd’e ait olmadığı, Yurt binasının sahibinin AKBEL İNŞAAT SANAYİ ve TURİZM LTD tarafından Tüfekçi Limitede yaptırıldığı , sözkonusu şirketin sahibinin Cem Pişmiş olup kalkınma bankası ve daha birkaç bankalardan oldukça yüklü krediler kullanılıp krediler davalık olduktan sonra şirketim hisseleri Hüseyin Tüfekçi’nin kızkardeşi Funda Bertiz ve kızına devredildiği iddia ediliyor.

ÇEK DOLANDIRICILIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

AKBEL İNŞAAT SANAYİ ve TURİZM ŞİRKETİ geçtiğimiz aylarda piyasaya yüklü miktarda çekler kestikten sonra çekler üzerindeki imza yetkililerini değiştirerek dolandırıcılık yapma iddiasıyla polise şikayet edilmeleriyle gündeme gelmişlerdi.

CEM PİŞMİŞ BU İŞLERİN NERESİNDE !…

(Konuyla ilgili sorular sorulan Cem Pişmiş konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.)

UBP iktidarlarında Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyeliği de yapan ve akaryakıt işleriyle iştigal eden Cem Pişmiş sözkonusu şirketin sahibi olduğu dönemde bankalardan milyonlarca sterlin ve milyonlarca dolar kredi kullandırdıktan sonra şirketi Hüseyin Tüfekçi’nin hiçbir mali geçmişi olmayan kızkardeşi Funda Bertiz ile kızına devrederek bankaların kredileri tahsilinde zorlanmalarına sebep olmuştu.

Mali çevreler Cem Pişmiş’in şirkete sağladığı güven ve kredibiliteyle şirkete milyonlarca sterlin ve milyonlarca dolar kredi sağladıktan sonra şirketin hisselerini hiçbir mali verisi olmayan kişilere devretmesinin acaba bir hülle işlemi mi olduğunu soruyorlar ?

Cem Pişmiş şirkete kredi sağlanması için hülle hissedar mıydı ?

ÇEVRE FELAKETİNDE CEM PİŞMİŞ’İN SORUMLULUĞU YOK MU ?

Lefke’de dere yatağına usulsüzce yapıldığı iddia edilen boru döşenmesinden o dönemki şirket sahibi Cem Pişmiş’in rolü neydi ?

Cem Pişmiş bu yasadışı işlemler yapılırken şirketin yasal sahibi olmasına rağmen bu yapılanlardan haberinin olmaması mümkün mü ?

Konuyla ilgili araştırmalarımız devam etmekte olup elimize gelen bilgi ve evraklar sonucunda konuyla ilgili yayınlarımız devam edecektir.