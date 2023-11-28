Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke’de, mahkeme binasının tamirinin tamamlanması, polis müdürlüğünün oluşturulması, imar planının ilan edilmesi gibi bazı konularda sorunların sürdüğünü belirterek, “2024 Mali Yılı ile birlikte bunların giderilmesine yönelik taleplerini yineleyeceklerini ve seslerini yükselteceklerini” ifade etti.

Lefke ve Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 22 Kasım’da Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na mensup sivil toplum örgüt başkanlarının oy birliğiyle bazı kararlar aldığı belirtildi ve kararlar paylaşıldı.

- “Hükümet edenlerin mahkeme binamızı 5 yılda tamir edememeleri Lefke’ye değer vermediklerinin göstergesidir”

Açıklamada, Platform, beş yılı aşkın süreden beridir Lefke Kaza Mahkemesi’nin Lefke’deki binasının tamiri gerekçesiyle Güzelyurt Kaza Mahkeme binasında oturumlarını sürdürdüğüne işaret ederek, 2023-2024 Adli Yılı'nda Lefke Kaza Mahkemesi’nin oturumlarını Lefke’de yapması beklenirken bu oturumların halen Güzelyurt’ta sürdürdüğünü ve bunun “kabul edilebilir” bir durum olmadığını belirtti. Platform, “Hükümet edenlerin mahkeme binamızı 5 yılda tamir edememeleri Lefke’ye değer vermediklerinin göstergesidir” dedi.

-“Gerekli mevzuat düzenlemesi derhal yapılmalı ve Lefke Polis Müdürlüğü oluşturulmalıdır”

Platform ayrıca açıklamasında, Lefke Polis Müdürlüğü’nün Güzelyurt’a taşınarak Güzelyurt Polis Müdürlüğüne dönüştürüldüğünü, Lefke Polis Müdürlüğü’nün de Polis Karakolu seviyesine düşürüldüğünü belirterek,şu ifadelere yer verdi:

“Polis Müdürlüğü binamız, trafik şubesi için gerekli müştemilatı ile birlikte yerinde durmaktadır. 27 Mart 2023 tarihinde Polis Genel Müdürünü ziyaretimizde Genel Müdür bize çalışmalarının sürdüğünü ve Lefke Polis Müdürlüğü’nün oluşturulacağını söylemişti. Aradan geçen sekiz aylık süreye rağmen Lefke Polis Müdürlüğü’nün oluşturulması yönünde herhangi bir belirti yoktur. Gerekli mevzuat düzenlemesi derhal yapılmalı ve Lefke Polis Müdürlüğü oluşturulmalıdır.”

- “Lefke İmar Planı çalışmaları da Şehircilik Dairesi’ne göre tamamlanmış olmasına rağmen her nedense ilan edilmemektedir”

Lefke İmar Planı’nın ilan edilmesi talebinde de yineleyen Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu açıklamasında, “Lefke İmar Planı çalışmaları da Şehircilik Dairesi'ne göre tamamlanmış olmasına rağmen her nedense ilan edilmemektedir. Tabii hazırlık çalışmaları esnasında yapılan itirazlar ve dile getirilenler dikkate alınmadığı ve ‘ben yaparım olur’ mantığıyla hareket edildiği nedeniyle plan ilan edilse de, çok muhtemeldir konu yargıya taşınacak ve süreç uzayacaktır” denildi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, söz konusu bu konuların Lefke’deki sorunların “sadece bir bölümü” olduğunu belirterek, “Şimdiye değin ekonomik sıkıntıları da dikkate alarak taleplerimizi bir süre beklemeye aldık. 2024 Mali Yılı ile birlikte taleplerimizi yineleyecek, sesimizi yükseltecek gerekirse yeniden yollara düşecek meydanları inleteceğiz” ifadelerine yer verdi.