LTB’den verilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan “Barış Nefesleri Konseri"ni LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CTP Milletvekili Armağan Candan, LTB Meclis Üyeleri ve müzikseverler izledi.

-Eserler hep birlikte söylendi

Koro şefleri Kürşat Tilki ile Georgio Polyniki ve Orkestra Şefi Oskay Hoca’nın yer aldığı konserde LBO müzisyenlerinin performansları yanında iki toplumlu koronun parçaları, salonu dolduranların alkışları ile desteklendi.

Şeflerin açılış konuşmaları ve şiir dinletilerinin de yer aldığı gecede, iki toplumlu koro Eftelya, Erkek Karşılama, Kardeşim Yorgo, Dizeler, Kanlı Ay, Balıkçılar, Mersin, Cevriye Hanım, Oğlan Oğlan, Menekşeler ve Sümbüller, Sevgi Her Şeydir parçalarını seslendirirken, gecenin finalini Yurdunu Sevmeliymiş İnsan ile gerçekleştirdi.

Başkan Harmancı: "Barış nefeslerini çoğaltmamız gerek"

Konser sonunda yaptığı konuşmada Başkan Harmancı, koronun 27 yıl önce, geçiş kapıları henüz açılmadan bir araya gelmeyi ve birlikte müzik yapmayı başarmış olduğunu, 2020 yılında da Hiroşima Vakfı’nın Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü anımsattı.

Harmancı, barışın cesaret isteyen ve ulaşılması için bedel ödenmesi gereken bir konu olduğunu, bu bedeli ödeyenlerden birisinin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğunu ifade ederek, onunla bu konserde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ada'da geçmişten bugüne hatalar yapıldığını, bunların artık geride bırakılması gerektiğini, herkesin gerekli dersleri aldığını ifade eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, barış nefeslerini çoğaltmaları gerektiğini, nefesi melteme, meltemi rüzgara, rüzgarı da kasırgaya çevirerek barışa ulaşma mücadelesine devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İkinci konser yarın Dali Panorama Sineması’nda

İki ayrı organizasyon olarak tasarlanan Barış Nefesleri konserinin ikincisi yarın akşam saat 20.00'de Lefkoşa'nın güneyindeki Dali Panorama Sineması’nda gerçekleşecek.