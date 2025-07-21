Belçika'nın Gent kentinde düzenlenen The International Singing Week (Uluslararası Şan Haftası) etkinliğinde Lefkoşa’yı temsil eden Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Gençlik Korosu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'yı ziyaret etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, ziyarette LBO Sorumlusu Direnç Sarıca, koro şefi Hare Yakula’nın yanı sıra ekipte yer alan çocuklar ve gençler de yer aldı.

-Harmancı: “Uluslararası kültürel temaslar çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, uluslararası temasın ülke gençliği için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle Uluslararası Şan Haftası etkinliğine katılımları nedeniyle LBO Sorumlusu Direnç Sarıca ve koro şefi Hare Yakula olmak üzere herkese çok teşekkür etti.

Harmancı şu ifadeleri kullandı:

“Kendi akranları olan farklı ülkelerden koro gruplarının üyeleriyle tanışma, sosyalleşme, şehir gezileri, hem LBO korosu olarak hem de diğer korolarla birlikte sahne alma deneyimini kapsayan bu uluslararası kültürel temas çocuklar ve gençler için çok ciddi bir deneyim. Ayrıca, ülkemizden Avrupa’da sahne alan ilk kurumsal çocuk korosu olma özelliği bağlamında da koronun kısa ve orta vadede gelişimi ile uluslararası kültür-sanat arenasında var olması adına çok büyük öneme sahip. LTB olarak ilerleyen süreçlerde de çocuklarımızın ve gençlerimizin uluslararası organizasyonlarına katılımlarını desteklemeyi sürdüreceğiz.”

LBO Çocuk ve Gençlik Korosu üyelerine katılım belgesi verildi.