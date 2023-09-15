Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile krizin çözülmesi konusunda tüm ciddi girişimlere cevap vermeye hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, Moskova'da bulunan bazı ülkelerin büyükelçileri ile "Ukrayna krizi" konusunda yuvarlak masa toplantısının başında konuşma yaptı.

Rusya-Ukrayna müzakereleri konusu etrafında gerçek bir "komplo" ortaya çıktığını ve "sahte diplomasi" yoluyla her şeyin alt üst edilmeye çalışıldığını belirten Lavrov, "Tıpkı uzun yıllardır başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı meslektaşlarımızın Ukrayna olaylarının başlangıcında yaptıkları gibi. Ukrayna muhalefetine milyarlarca dolar yatırım yaptılar ve muhalefeti anayasaya aykırı, kanlı bir darbeyle iktidara getirdiler." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik tüm ciddi girişimlere cevap vermeye hazır olduklarını ve tutumlarının değişmediğini vurgulayan Lavrov, "Ciddi tekliflerin tamamına yanıt vereceğimizi ifade ettik ve bu şekilde hareket ediyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırma çabalarına karşılık Ukrayna'nın tutumuna tepkisiz kalındığını söyleyen Lavrov, "BM Sekreterliği yöneticileri de dahil olmak üzere bazı meslektaşlarımız Rusya ile yapılan anlaşmada her şeyin yoluna gireceğini söylerken, Kiev rejiminin, 'Rus tahıl ve gübrelerinin yasa dışı yaptırımlardan muaf tutulacağı şekilde bu anlaşmanın yeniden başlatılmasını asla kabul etmeyeceğiz' şeklindeki beyanına kimse aldırış etmiyor. Yani BM bu kapıyı çalıyor ve Ukrayna, Rusları unutun diyor." diye konuştu.

Son zamanlarda Batılı devletlerin, dünya nüfusunun çoğunluğuna sahip ülkeleri "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülü"nü desteklemeye sürüklediğini kaydeden Lavrov, bunu "dolandırıcılık" olarak nitelendirdi.

Batı'nın bu ülkeleri, "Rus düşmanlığı ve ültimatom içeren girişime sürükleyerek onların arkasına saklandığını" dile getiren Lavrov, ardından Batı'nın "Desteğimiz artıyor." dediğini ifade etti.