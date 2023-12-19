LAÜ’de “Herkese ilk yardım eğitimi ” adı altında atölye çalışmaları düzenleniyor

“Herkese ilk yardım eğitimi ” prensibiyle Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin düzenlediği temel ilk yardım ve çocuk sağlığı konulu workshopların ilki 12 Aralık 2023 tarihinde, SHMYO İlk ve Acil Yardım Laboratuvarında gerçekleştirildi.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine çocuklarda sık görülen ve ilk yardım gerektiren durumlar ile ilgili bilgiler verildi

Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin katılımcı olduğu bu günde, paramedik öğrencileri standlar açarak, okul öncesi döneminde çocuklarda sık görülen ve ilk yardım gerektiren durumlar ile ilgili katılımcılara bilgi verdiler. Yetişkinde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği uygulamaları, yabancı cisim tıkanıklığında ilk yardım, kanama ve burkulmalarda ilk yardım, tansiyon ölçme, nöbet geçiren hastaya ilk yardım konulu standları katılımcılar gruplar halinde ve yanlarında rehber olarak 2. sınıf ilk ve acil yardım bölümü öğrencisi eşlik ederek dolaştılar. Her standta önce konuyla ilgili teorik bilgi verildi ve önemi belirtildi. Ardından katılımcılar maketler üzerinde kalp masajı yapma, tansiyon ölçme, nöbet geçiren hastayı stabilize etme gibi uygulamaları birebir yaptılar.

Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay’ın gözetiminde gerçekleşen workshopa, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa da katılarak bilgi aldı.